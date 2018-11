McKinney: „Es gab nie passende Dessous für mich“

In ihrer Jugend ist die Blondine wegen ihres Körpers gemobbt worden, sogar die Schule brach sie deshalb ab. „Ich will nicht rumheulen, und ich weiß, dass es sowieso absurd klingt“, wiegelt McKinney, die auch schon als Schauspielerin Erfahrungen sammeln konnte, ab. „Es gibt weitaus größere Probleme.“ Dennoch falle ihr ein gutes Körperbewusstsein bis heute nicht leicht. Sie sei wie jede andere Frau, die sich ständig vergleiche. Das Einzige, was ihr helfe, sei es, „sich mit Menschen zu umgeben, die einem ein gutes Gefühl geben“. Außerdem versuche sie, nicht allzu oft in den Spiegel zu schauen.