Schwindelgefühl! Lienhart fehlt ÖFB in EM-Quali

Trotz positiver Prognose zu Wochenbeginn litt Lienhart laut ÖFB-Angaben am Donnerstag im Training erneut unter Schwindelgefühlen. Der Niederösterreicher wird seinem Club damit auch am Freitag im Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach fehlen. Über eine Nachnominierung will Foda erst in den nächsten Tagen entscheiden. Mögliche Optionen sind die auf Abruf stehenden Kevin Wimmer, Gernot Trauner sowie die U21-Akteure Maximilian Wöber und Kevin Danso.