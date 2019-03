Die Keltenstadt soll staufrei werden

Woran krankt’s? In der Altstadt würden die Autos am Abend und an den Wochenenden „kreuz und quer parken“, weil es nichts koste, während es auf der gebührenpflichtigen Pernerinsel freie Plätze gebe. Hier müsse man ansetzen. In der Altstadt will Stangassinger den Kornsteinplatz an Markttagen vom Durchzugsverkehr befreien. Außerdem würde die Gebührenpflicht in der Davisstraße (bei der HTL) die angrenzenden Wohngebiete und den Bereich beim Friedhof belasten.