Drei Tage, drei Messerangriffe, mehrere Verletzte

Der jüngsten Attacke, die sich in der Nacht auf Mittwoch in einem Lokal in der Herbststraße im Bezirk Ottakring abgespielt hatte, soll zunächst ein verbaler Streit der beiden Kontrahenten - zwei Türken im Alter von 25 bzw. 48 Jahren - vorausgegangen sein, wie ein Zeuge der Polizei schilderte. Gegen 1.30 Uhr eskalierte die Situation, der Ältere griff seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte ihn schwer, als er ihm einen Messerstich in den Oberschenkel zufügte.