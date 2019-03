Glocknerstraße ist das begehrteste Ausflugsziel

Im Auftrag von „Allianz Partners“ wurden die Österreicher zum Urlaub im eigenen Land befragt. Und die Ergebnisse haben einige Schmankerln zu bieten. So wird den Kärntnern eine große Gastfreundschaft bescheinigt. Freundlicher sei man nur in der Steiermark. Auch in Sachen gutes Essen werden die Käsnudel nur vom steirischen Backhendl geschlagen.