Micaela Schäfer: „Nackt sein funktioniert immer!“

Bereuen tut die 35-Jährige, die schon für diverse Reality-Formate vor der Kamera stand, aber nichts: „Ich würde auch noch mit 60 Jahren Nacktshootings machen, aber dann bucht mich wahrscheinlich keiner mehr. Irgendwann ist einfach Schluss.“ Tara Tabitha, einst feierwütiges Partygirl in der ATV-Soap „Saturday Night Fever“, sagt heute zwar, dass sie „viele Dinge so nicht mehr machen würde“, aber: „Ohne die Serie wäre ich heute wahrscheinlich Frisörin.“ Die Kritik an Reality-TV sieht sie nicht generell negativ: „Die Menschen wollen sich halt aufregen.“