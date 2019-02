Tara ist zurück: „Mit Hirn, Charme und Melonen“

Sie gab sich naiv, aber tough und machte keinen Hehl aus ihrer Golddigger-Attitüde. Dieses Gesamtpaket polarisierte und brachte Quoten - vom Sender gab’s dafür prompt eine eigene Sendung: Gemeinsam mit Freundin Moni ging’s auf Männerjagd, allerdings nicht mehr in den gammligen Discos, wo man eh nur angekotzt wird (eine legendäre Szene), sondern in die Hotspots der Society, wie St. Tropez, Paris und Kitzbühel. Trotz ihrer Vorzüge, wie den sogenannten „Babys“ (der Name für ihre Brüste) musste sie dafür aber etwas an ihrem Look arbeiten - denn mit einem Kleid aus dem Sexshop angelt man sich auf einer Party keinen Millionär.