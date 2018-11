Petzner bei „Dancing Stars“: „Ich polarisiere“

Er will sich nicht verstellen - dafür hat der Ex-Orange zu viel Respekt vor dem Tanz: „Ich habe nicht mehr Erfahrung als einen Tanzkurs, den ich vor dem Maturaball besuchte. Zu sagen, ich will gewinnen, wäre also vermessen.“ Wovor der Politiker in „Frühpension“ (der erste, der im ORF antanzt) Angst hat? „Ein Aus in Runde 1!“, so Stefan Petzner über sein „Dancing Stars“-Wagnis.