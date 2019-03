Sturm „Eberhard“ jagt mit 109 km/h durch OÖ!

Viele umgestürzte Bäume

Es mussten viele umgestürzte Bäume im ganzen Bezirk, die Straßen blockiert hatten entfernt werden. Auch einige Straßen in Waldgebieten mussten gesperrt werden da es zu gefährlich war die Sturmschäden aufzuarbeiten. In Bad Leonfelden deckte der Sturm das Dach eines Mehrparteienhaus teilweise ab, sodass die Hausfassade schwer beschädigt wurde. Das Dach wurde von den Einsatzkräften provisorisch gesichert. Auch ein Brand in einem Wald bei Haibach sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Die Gusental Landesstraße in Gemeindegebiet Engerwitzdorf war durch umgestürzte Bäume blockiert.