Rapid: Kein Blick in die anderen Stadien

Anders als am 26. Mai 2013. Damals gewann er in der letzten Runde mit der Admira beim SVM mit 1:0. Die Südstädter blieben so oben, Mattersburg stieg völlig überraschend aus der Bundesliga ab. Danach verließ Kühbauer, obwohl siegreich, mit Tränen in den Augen das Pappelstadion.