Rossi sucht Glück: Droge lässt ihn weiter träumen!

Zuletzt zweimal Dritter, vor vier Jahren gesiegt und in den letzten sieben Jahre sechsmal am Podest. Was Zeigt: Trotz Quali-Schlappe liegt das Wüstenrennen in Doha Valentino Rossi. Auch beim Saisonstart heute wäre ein Top-Resultat enorm wichtig. Denn für Rossi zählt nur der Jubiläumstitel. Seit seiner bislang letzten WM-Krone 2009 läuft er seinem 10. Titel hinterher. Dreimal war er in dieser Zeit Vize, am Saisonende immer unter den besten sieben. Millionen Fans würden ihm den Titel gönnen. Auch für sie sucht „Doktor“ Rossi weiter sein Glück. Aber die Zeit drängt!