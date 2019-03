Motorrad-WM wird elektrisch: Fünfmal MotoE 2019!

Das Programm der Motorrad-WM wird 2019 um eine weitere Klasse bereichert. In der MotoE treten die Fahrer mit elektrisch angetriebenen Maschinen an. Gefahren wird im Premieren-Jahr der Elektroklasse im Rahmen von fünf MotoGP-Rennwochenenden. Los geht es Anfang Mai in Jerez in Spanien, gefahren wird auch beim Grand Prix von Österreich am 11. August in Spielberg.