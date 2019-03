Geschäftsführer am Montag entlassen

Generalversammlung soll nicht stattfinden

„Wir brauchen keine Begründung. Es wurde im Präsidium einstimmig beschlossen“, sagt Präsident Dietmar Juriga, der auch die Generalversammlung „unter dieser Atmosphäre“ verschieben will. „Das werden wird nicht zulassen“, zeigt sich der Ex-Geschäftsführer kämpferisch.

Noch am Montag folgte der nächste Schritt. Nußbaumer zeigte das Präsidium an: Wegen Betruges und versuchter Untreue. Dazu wird sich Juriga heute, Dienstag, äußern.

Wie verzwickt die Situation und die Unruhe der Beteiligten ist, spüren mittlerweile auch die Mitarbeiter des Verbands: Diesen wurde ein „Maulkorb“ verpasst - sie dürfen nicht einmal telefonieren.

Derzeit sind im Verband 345 Mitgliedsvereine wahlberechtigt. Diese entscheiden bei einer Versammlung über das Präsidium. Beim neuen Wahlvorschlag ist Ex-Skistar Michaela Kirchgasser mit dabei.