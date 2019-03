Wien: Ex-Polizeichef warnt vor rechtsfreien Räumen

„Wien darf nicht Berlin werden!“ Mit diesen Worten ließ der ehemalige Wiener Polizeigeneral und nunmehrige Sicherheitssprecher der ÖVP, Karl Mahrer, Ende Februar aufhorchen, nachdem er in der deutschen Hauptstadt den Europäischen Polizeikongress besucht hatte. Am Montag war Mahrer zu Gast im krone.tv-Studio und wies im Gespräch mit Gerhard Koller erneut auf gefährliche Entwicklungen hin und warnte davor, dass kriminelle Hotspots in der Stadt entstanden seien. Mahrer: „Aus diesen Hotspots dürfen auf keinen Fall rechtsfreie Räume werden.“