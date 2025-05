Jüdische Studierende erheben Antisemitismusvorwurf

JöH sieht „antisemitisches Hassposting“

Auslöser der Eskalation waren veröffentlichte Chats einer WhatsApp-Gruppe der JöH am 10. Mai mit über 400 Teilnehmenden, die pro-palästinensische Protestierende als „Viecher“ oder „cockroaches“ bezeichneten. Die Chats der JöH-Gruppe wurden anschließend in einem „Hassposting“ auf einer Instagram-Seite veröffentlicht, in dem die JöH als „Genozidales Monster, das unter uns wandert“ und als „Lobby der Zionistischen Entität“ bezeichnet wurden. Beide Aussagen seien Lehrbuchfälle von Antisemitismus, so die JöH in einem offenen Brief.