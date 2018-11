Sauforgien: Diese Hotspots muss man entschärfen!

„Ich fordere ein generelles Bekenntnis der Stadt für Sicherheit an öffentlichen Plätzen“, so Mahrer. Die Maßnahme könnte als nächstes am Franz-Jonas-Platz greifen. Am Mittwoch hat Floridsdorf Bezirkssitzung. ÖVP und FPÖ bringen gemeinsame einen Antrag ein. Das WIFF geht mit. Was macht die SPÖ? Bezirkschef Georg Papai hat sich im Frühling ebenfalls für ein Alkoholverbot ausgesprochen. „Krone“-Leser fordern das sowieso. Umsetzen muss es letztlich die Stadt.