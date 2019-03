Gandler: „Sollen sich öffentlich entschuldigen“

Höchst emotionales Interview

Höchst emotional bekräftigt Gandler auf Ö3: „Ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, bei meinen Großeltern in Kitzbühel. Mein Großvater hat mich gelehrt: Schau jedem in die Augen und sei ehrlich. Und ich schwöre bei meinem verstorbenen Opa, der mir über alles geht, dass ich nichts Falsches in meinem Leben gemacht habe.“ Gegen Ex-Langläufer Johannes Dürr (im Bild unten), der in einer ARD-Dokumentation im Jänner erklärt hatte, er wäre vom Personal des ÖSV beim Doping unterstützt worden, bereite Gandler eine Klage vor.