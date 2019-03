„Hier in Afrika noch mehr Know-how dazugewonnen“

Österreich profitiert von Auslandseinätzen

Österreich profitiere von derartigen Auslandseinsätzen „auf alle Fälle“, meinte auch Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in einer Stellungnahme: „Viele Probleme, die in Afrika entstehen, werden in europäische Länder getragen. Österreichische Landesverteidigung beginnt daher schon mit Einsätzen im Ausland. Illegale Migration, zum Beispiel, kann nur verhindert werden, wenn wir in den Herkunftsländern für stabile und sichere Verhältnisse sorgen.“