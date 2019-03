Tief Bennet bringt mildes, doch stürmisches Wetter

Bis zu 20 Grad am Donnerstag

Am Donnerstag ist „an der gesamten Alpennordseite mit kräftigem bis stürmischem Südwind zu rechnen“, so der Spatzierer. „Dazu steigen die Temperaturen weiter an und überschreiten in einigen Regionen wieder die 20-Grad-Marke.“ In den Niederungen und Becken ist stellenweise anfangs mit Nebel zu rechnen, die meisten Wolken sind entlang des Alpenhauptkammes anzutreffen - hier ist am Nachmittag/Abend auch mit Regen zu rechnen.