Hard verteidigt mit Sieg gegen Graz Platz zwei

In der Qualifikationsrunde, in der drei Plätze für das Viertelfinale ausgespielt werden, sind die Fivers Margareten weiter makellos. Der Titelverteidiger feierte mit einem 32:31 in Leoben den vierten Sieg in Folge und liegt bei Halbzeit klar auf Aufstiegskurs. Die Wiener (18 Punkte) haben bereits elf Zähler Vorsprung auf die viertplatzierten Steirer. Auch Schwaz (14) ist nach einem 33:26 in Linz auf Kurs.