Hämmerle souveräner Cross-Sieger in Spanien

Mit einer sensationellen Leistung hat Snowboarder Alessandro Hämmerle den Cross-Bewerb in Baqueira Beret gewonnen. Der Quali-Zweite aus Vorarlberg imponierte in den spanischen Pyrenäen mit starken Starts und setzte sich im Finale vor dem Australier Adam Lambert durch. Nach seinem 8. Weltcupsieg, dem 7. in einem Einzelrennen, fährt Hämmerle als Gesamtzweiter mit Kugelchancen zum Finale in Veysonnaz.