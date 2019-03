Shiffrins irres Ziel: US-Star peilt alle Kugeln an

Pause genommen

Shiffrin hat sich nach der Weltmeisterschaft in Aare und dem City Event in Stockholm aktuell zwei Wochenenden Pause vom Skiweltcup genommen und steigt am kommenden Wochenende in Spindlermühle in Tschechien wieder in den Circuit ein. Dort trifft sie auch wieder auf Vlhova, die am Samstag den Europacup-Riesentorlauf in Jasna gewonnen hat.