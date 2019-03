Conny Hütter gibt Comeback in Sotschi-Super-Gs

Cornelia Hütter wird am Wochenende in den Super-G-Rennen in Sotschi ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup geben! Die 26-jährige Steirerin hatte sich unmittelbar vor den Weltmeisterschaften bei einem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen u.a. einen Innenbandeinriss im rechten Knie zugezogen und deswegen einen Monat pausieren müssen.