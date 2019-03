Kanada will sich an NASA-Mond-Mission beteiligen

Kanada will sich an der ab 2022 geplanten Mond-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA beteiligen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte dafür am Donnerstag Investitionen in Höhe von umgerechnet 1,4 Milliarden Euro über die kommenden 24 Jahre an. „Kanada wird eine wichtige Rolle in einem der ehrgeizigsten Projekte aller Zeiten spielen“, sagte Trudeau.