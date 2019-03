William sorgt sich um Psyche von Fußballspielern!

Prinz William setzt sich für die psychische Gesundheit von Fußballspielern ein. Der britische Prinz sprach am Donnerstag in Windsor Park in Belfast vor Mitgliedern der Vereinigung Ahead of the Game, die sich für psychologische Hilfe für Breitensport-Fußballer einsetzt. Windsor Park ist der Sitz des irischen Fußballverbands in Nordirland. William ist Präsident des englischen Fußballverbands (FA). Im Zuge der Visite spielte man auch ein wenig Fußball mit Kindern, auch Herzogin Kate schaltete sich mit guten Verteidiger-Skills ein (im Video).