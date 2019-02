Grill rast sensationell zu Bronze in der Abfahrt

Endlich! Sechs Jahre nachdem Lisa-Maria Zeller in Kanada Gold im Riesentorlauf holte, durfte wieder eine Salzburgerin über eine Medaillen bei einer Junioren-WM jubeln. Die 18-jährige Lisa Grill raste am Schlusstag der Titelkämpfe in Italien völlig überraschend zu Bronze in der Abfahrt.