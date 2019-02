Dadic und Weißhaidinger: „Große Ehre“

Zum dritten Mal in Folge wurden Mehrkämpferin Ivona Dadic und Diskus-Hüne Lukas Weißhaidinger jeweils als Österreichs Leichtathleten des Jahres im Wiener Grand Hotel gekürt. Für Dadic, die im Vorjahr EM-Vierte bei der EM in Berlin und Vize-Weltmeisterin in der Halle in Birmingham gewesen war, steht bereits an diesem Freitag bei der Hallen-EM in Glasgow das nächste Highlight bevor. „Wenn ich einen sehr guten Fünfkampf mache, sollte eine Medaille herausschauen!“