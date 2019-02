Bursch (21) will Trafik ausrauben - und läuft weg

Gegen 15 Uhr betrat der 21-Jährige die Trafik und machte gleich unmissverständlich klar, was er will: „Geld her, Geld her.“ Laut Polizei hatte er dabei seine Hand in der Tasche und täuschte vor, dass er eine Waffe eingesteckt hat. Als die geschockte Angestellte die Kassa öffnete, flüchtete der Mann jedoch. Offenbar wurde ihm die Sache doch zu heiß.