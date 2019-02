Betrunkener raste durch Touristenmeile - zwei Tote

Auf der bei Touristen beliebten Prachtstraße Newski-Prospekt in St. Petersburg hat ein 30-jähriger Betrunkener, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, mehrere Fußgänger überfahren. Ein 40 Jahre alter US-Bürger und eine 39-Jährige Frau aus Moskau seien bei der Tragödie in der Nacht auf Sonntag gestorben, wie Medien in der Millionenstadt berichteten. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.