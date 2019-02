Windböe schleudert Vater auf Sohn - Teenager tot

Starke Temperatureinbrüche wurden in ganz Italien gemeldet. In Umbrien stürzten wegen des Unwetters unzählige Bäume ein. Die Feuerwehr musste wiederholt ausrücken. In der Region Kampanien schneite es, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte. Zu erheblichen Problemen kam es auch auf Sizilien, wo einige regionale Bahnlinien unterbrochen wurden, weil Bäume wegen der starken Stürme auf die Schienen gestürzt waren.