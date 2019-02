Ferraris Neo-Pilot Leclerc birgt viel Zündstoff

Zudem löste der in Lausanne geborene Italiener Mattia Binotto als Ferrari-Teamchef den glücklosen Maurizio Arrivabene ab. Die Scuderia hat sich öffentlich auf Vettel als Nummer eins im Team festgelegt, doch diesen Status will Leclerc ihm streitig machen. „Wenn Mattia demnächst das Problem hat, mit zwei schnellen Fahrern umgehen zu müssen, wäre das für mich ein gutes Zeichen“, so die Kampfansage des Jungstars.