Außenministerin bei „Gipfeltreffen“ im Himalaya

Karin Kneissl ist frisch verliebt - in Nepal! Auf dem zweiten Stopp ihrer Asientour - zuvor war sie in Bangladesch zu Gast - gerät unsere Außenministerin beim Lokalaugenschein in Kathmandu über das Himalaya-Land fast ins Schwärmen. Die Berge, das kulturelle Erbe: Viele Parallelen lassen sich mit Österreich ziehen. Nur bei der Regierungskoalition hört es sich mit der Wahlverwandtschaft dann auf. In Nepal sind aktuell Marxisten und Leninisten am Ruder. Ein Faktum, das sowohl die von den Freiheitlichen nominierte Politikerin als auch ihr Amtskollege Pradip Kumar Gyawali bzw. Premier Khadga Prasad Sharma Oli bei den Treffen am Freitag mit diplomatischer Gelassenheit hinnahmen.