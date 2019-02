Neutor-Sperre spaltet auch die Salzburger SPÖ

Der „Krone“ sagte Auinger, er werde nur zurücktreten, falls er nicht in die Stichwahl komme. Sollte er aber in dieser gegen Preuner unterliegen, wolle er als Vizebürgermeister weitermachen, da er so viele Projekt angestoßen habe, die er nicht liegenlassen wolle. Innerhalb der Stadt-SPÖ soll das rot-grün-pinke Bündnis eine breite Mehrheit haben, heißt es. Ob das die Genossen nach dem 10. März auch noch so sehen, ist fraglich.