Fans feierten erste große Party in Seefeld

Dicke Winterjacken und Schals wichen gestern schnell Sonnencremes und -brillen. Beinahe frühlingshaft waren die Temperaturen. „Herrlich“, riefen Erland, Mayu und Ole aus Norwegen. „Es ist wirklich ein Traum! Das Wetter, der Schnee, die ganze Umgebung“, zeigt sich Mayu verzückt. Die in Norwegen wohnhafte Japanerin reiste mit ihrem Mann und einem Freund an. Die Erwartungen an die Weltmeisterschaft sind natürlich hoch: „So viel Gold für Norwegen wie möglich!“ Der Anfang wurde bekanntlich schon gemacht.