Sechs US-Cops durchsieben Rapper mit 25 Kugeln

Die Familie eines in seinem Auto von US-Polizisten erschossenen Afroamerikaners hat den Beamten übertriebene Gewaltanwendung vorgeworfen. Der junge Rapper Willie McCoy war Anfang Februar in Nordkalifornien von insgesamt sechs Beamten schlafend in einem Auto vor einem Fast-Food-Restaurant überrascht - und von rund 25 Kugeln durchsiebt worden (siehe Video oben). Anwältin Melissa Nold sprach jetzt von einem Gewaltexzess: „Nichts rechtfertigt ein solches Ausmaß an Gewalt“. Es wirke fast, als ob die Beamten Schießübungen gemacht hätten.