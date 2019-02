Forstunfall: Steirer konnte selbst Helfer rufen

Der 58-jährige Weststeirer war am Donnerstag in den Morgenstunden für Forstarbeiten am Reinischkogel im Wald. Dabei rutschte er aus und verletzte sich am Unterschenkel. Ihm war es nicht mehr möglich selbst aufzustehen. Sein Auto hatte er zwar in Sichtweite am Parkplatz eines geschlossenen Gasthauses abgestellt, jedoch war niemand in Rufweite.