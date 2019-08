So schmeckt die fünfte Geschmacksrichtung!

Aber nicht nur in der asiatischen Küche, auch in vielen bekannten Lebensmitteln findet man Umami-vermittelnde Stoffe. Sie befinden sich zum Beispiel in reifen Tomaten, Pilzen, in Fleisch und anderen eiweißreichen Speisen, in Parmesan und Würzmitteln wie Sojasauce, Brühe oder Hefeextrakt.