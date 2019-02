Bresnik: „Dominic wirkte müde - müde und langsam“

Aufgrund des Feedbacks sollte auch die Entscheidung fallen, ob Thiem wegen des frühen Out nächste Woche eventuell doch noch ein Turnier spielt. Grundsätzlich war für die Zeit nach Rio geplant, sich mit einem Trainingsblock in Übersee auf das Masters-1000-Turnier auf Hartplatz ab 7. März in Indian Wells vorzubereiten. Ab nächstem Montag läuft einerseits in Sao Paulo ein weiterer 250er-Event auf Sand, andererseits aber auch die 500er-Turniere auf Hartplatz in Acapulco und Dubai.