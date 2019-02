Abraham führt Elitefeld beim Wien-Marathon an

Der Schweizer Rekordhalter Tadesse Abraham wird am 7. April beim Vienna City Marathon als Favorit an den Start gehen. Wie der Veranstalter am Dienstag bekannt gab, wird der aus Eritrea stammende Läufer mit der Bestzeit von 2:06:40 Stunden das Elitefeld anführen. Der EM-Zweite von Berlin 2018 will in Wien die vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sicherstellen.