Was wird aus Lagerfelds Katze „Choupette“?

Modedesigner Karl Lagerfeld steht bei der Vernissage „Corsa Karl und Choupette“ für seinen Fotokalender im Palazzo Italia an einer Zeichnung seiner Birma-Katze. Für den Kalender hatte Lagerfeld seine „Choupette“ an und in einem Opel fotografiert.

Bild: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene