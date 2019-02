Junge Asylwerber als Drogendealer ausgeforscht

Zwei pakistanische und ein afghanischer Asylwerber, alle 18 Jahre alt wurden von der Polizei ausgeforscht, sie hatten Ende des Jahres 2017 bis zuletzt am 29. Dezember 2018 am Linzer Hauptbahnhof sowie andernorts im Linzer Stadtgebiet schwunghaften Handel von etwa 9,2 Kilogramm Marihuana sowie einer geringen Anzahl von Tabletten mit dem Wirkstoff MDMA betrieb. Die drei Beteiligten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in den Justizanstalten Linz und Wels.