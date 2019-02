Russisches Militär verbietet Smartphones im Dienst

Soldaten in Russland dürfen im Dienst keine Handys mit Internetempfang mehr benutzen. Das hat die Duma am Dienstag in Moskau beschlossen. Dem Gesetz zufolge soll damit verhindert werden, dass Militärangehörige im Internet Informationen über sich selbst oder über Kollegen veröffentlichen. Außerdem solle unterbunden werden, dass Angaben zum Standort von Einheiten öffentlich werden.