Leistungsdruck: Besser, schneller, größer

Ich befürchte, verhindern können Sie dies leider gar nicht. Heutzutage ist es wirklich zunehmend der Fall, dass Kinder schon mit 9 oder 10 Jahren das erste Mal mit Filmen von pornografischem Inhalt Kontakt haben. Der Grund ist simpel: Das Internet ist allgegenwärtig, und damit auch der Zugang zu „jugendgefährdendem“ Material, denn nicht jedes Kinder-Handy ist mit einer entsprechenden Software geschützt. Was Sie tun können, ist, immer eine gute, vertrauensvolle Gesprächsbasis zu Ihrem Sohn zu erhalten. Fragen Sie gelegentlich behutsam nach, ob ihm die anderen Kinder etwas auf ihren Handys gezeigt haben. Erzählen Sie ihrem Buben, dass es Filme im Internet gibt, die Angst machen, erschrecken können oder einfach komisch sind. Sagen Sie ihm, dass er sich jederzeit an Sie wenden kann, wenn er etwas sieht, was er nicht versteht. Wichtig ist, dass klar wird, dass er sich mit allem an Sie wenden kann - ohne Tadel. Nur starke, selbstbewusste Kinder, die aufgeklärt sind, sind auch geschützte Kinder!