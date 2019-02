„Trumps Außenpolitik zum Teil sehr erfolgreich“

„Zu Russland haben wir traditionell gute Kontakte. Die USA haben Österreich in der Vergangenheit eher wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sind zur Zeit aber unser wichtigster Wirtschaftspartner nach Deutschland“, sagte Kurz im Vorfeld seines für Mittwoch geplanten Treffens mit Trump der „Presse am Sonntag“. „Umstritten hin oder her: Der US-Präsident ist der mächtigste Mann der Welt“, sagte Kurz auf die Frage, was er an Trump schätze. „Es ist auf jeden Fall eine besondere Leistung, überhaupt US-Präsident zu werden.“