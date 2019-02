Holt F1 Zigarettenkonzerne durch Hintertür zurück?

Australien: Tabakverbot

Ein erster Stress-Test steht den Kampagnen, die von den Tabakkonzernen als „permanente Innovation“ verstanden werden wollen, rund um den WM-Saisonstart am 17. März in Melbourne ins Haus. Denn in Australien bzw. im Bundesstaat Victoria ist das Tabakwerbeverbot besonders rigoros. Gesundheits- und Medien-Behörden haben bereits angekündigt, zu untersuchen, ob es sich um versteckte Tabakwerbung und damit einen Verstoß gegen die aktuellen Regelungen handelt.