USA wollen baldmöglichst auf den Mond zurückkehren

Die US-Raumfahrtbehörde NASA will nach Angaben ihres Chefs Jim Bridenstine so bald wie möglich wieder auf dem Mond präsent sein - und dann für immer. „Es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich zum Mond zurückkehren“, sagte er am Donnerstag vor Journalisten. „Dieses Mal, wenn wir zum Mond fliegen, werden wir bleiben“, fügte der NASA-Chef hinzu.