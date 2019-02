Nach dem tödlichen Messerangriff eines Türken auf einen Beamten in Dornbirn will Innenminister Herbert Kickl nun härter gegen straffällige Asylwerber vorgehen. Der FPÖ-Politiker fordert demnach die „Sicherungsverwahrung für gefährliche Asylwerber“. Diese sei aufgrund der derzeitigen Rechtslage nicht möglich. „Ich bin aber bereit, alles zu tun, was notwendig ist, um die Bevölkerung vor gefährlichen Asylwerbern schützen zu können“, so Kickl in einem internen Papier. Die notwendige Änderung der Verfassung soll demnächst im Parlament eingebracht werden.