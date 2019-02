Messer-Täter von Dornbirn fordert Haftentlassung!

Mordopfer am Mittwoch beerdigt

Der getötete Sozialamtsleiter wurde am Mittwoch unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in seiner Heimatgemeinde Lustenaubeerdigt. Er hatte 2009 ein Aufenthaltsverbot gegen den mutmaßlichen Täter ausgesprochen. Am 6. Februar kehrte dieser mit einem Küchenmesser bewaffnet in die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn zurück und verletzte den 49-Jährigen tödlich. Der bereits mehrfach vorbestrafte Türke wurde noch am Tatort festgenommen.