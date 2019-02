Opfer erließ 2009 Aufenthaltsverbot gegen Täter!

„Er wies den Mann ab“

Am 7. Jänner habe er dann einen Asylantrag gestellt - hierbei handle es sich um eine offenes Verfahren, hieß es weiter. Am Mittwoch sei der Tatverdächtige mehrfach in der Bezirkshauptmannschaft vorstellig geworden, traf dabei auf das spätere Opfer. „Dieser wies den Mann ab und erklärte ihm, er solle sich um einen Termin bemühen.“ Dies dürfte den dringend Tatverdächtigen in Rage versetzt haben - denn bei seinem Gegenüber handelte es sich just um jenen Mann, der vor zehn Jahren ein österreich- und EU-weites Aufenthaltsverbot gegen den türkischen Staatsbürger erwirkt hatte.