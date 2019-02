Bellaflora baut Beratung und Service aus

Märzenbecher im kräftigen Gelb-Ton, die ersten Salatpflanzerln, Terrarien in verschiedensten Größen, in denen Mini-Gärten angelegt sind - in der Bellaflora-Filiale in Leonding ist der Frühling eingezogen. „Wir wollen unsere Kunden durch eine Wow-Inszenierung begeistern“, sagt Geschäftsführer Franz Koll.